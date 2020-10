Feyenoord met nieuwe sponsornaam op shirt in Europa League

Feyenoord vs Sparta De Wolf en Fraser nu tegenover elkaar: ‘Lief voor elkaar? Morgen is het zakelijk, hoor’

17 oktober Onder voorbehoud van te veel coronabesmettingen is het morgen derbydag in Rotterdam. Feyenoord - Sparta is dan dus ook John de Wolf (57) vs. Henk Fraser (54). Beiden opgegroeid op Het Kasteel, groot geworden in de Kuip en aan de weg timmerend als respectievelijk assistent-trainer en hoofdtrainer. ,,Ik denk dat Henk harder was.’’