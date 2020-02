Feyenoord met rouwbanden voor overleden De Leeuw

De Leeuw doorliep als voetballer de jeugdopleiding van Feyenoord en brak bij ‘zijn’ club ook door in de hoofdmacht. Hoogtepunt in de loopbaan van De Leeuw was zijn doelpunt in de gewonnen bekerfinale van 1980 tegen Ajax (3-1). Hij speelde daarna ook voor Excelsior, Cambuur, FC Eindhoven en FC Volendam. In 2000 keerde De Leeuw als materiaalman terug in De Kuip. Hij bekleedde die functie ook een tijdje bij het Nederlands elftal.



Cambuur speelt morgenavond in en tegen Almere ook met rouwbanden.