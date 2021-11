Feyenoord mist Bijlow vermoedelijk tegen Slavia Praag

Frustratie bij supporters: wéér een uitlaat­klep minder, en wie weet voor hoe lang

In het eerste voetbalweekend zonder publiek was het bij diverse stadions onrustig. Op meerdere plekken drongen supporters het stadion binnen. In Waalwijk kwam landskampioen Ajax op bezoek, en ook hier mocht niemand naar binnen. Een reportage van achter de hekken.

22 november