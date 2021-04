Feyenoord mist Senesi, Kökcü en Sinisterra tegen Fortuna Sittard

Schuurs trok aan de bel na degradatie bij Ajax: ‘Soms snap ik het niet’

3 april Voor Ajacied Perr Schuurs (21) is het een seizoen van uitersten. De verdediger koestert het zilverwerk dat gloort, maar ging vorige maand wel in gesprek met trainer Erik ten Hag toen na Jurriën Timber ook Edson Álvarez de voorkeur kreeg op zijn positie. Paniek? Allesbehalve. ,,Soms heeft het zelfs jaren nodig om ergens je toppunt in te bereiken.”