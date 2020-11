Feyenoord mist waslijst aan spelers, maar Advocaat vindt pessimisme ongepast

Met de wetenschap dat er in de selectie nog veel spelers zitten die veel wedstrijden in korte tijd heel slecht verteren, is een beetje pessimisme wel op zijn plek in Rotterdam. Maar daar is Advocaat het voor het duel met Fortuna Sittard, zondagmiddag in Limburg, niet mee eens.

,,Nergens voor nodig’', zegt hij. ,,We hebben nog steeds een goede ploeg. Ze trainen hard en we gaan er zondag voor. Hoe de zaken er dan voorstaan voor de wedstrijd donderdag in Moskou tegen CSKA, dat zien we dan wel. We moeten in deze fase gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken.’'

Volledig scherm Tyrell Malacia. © BSR Agency

Nicolai Jorgensen is terug en de Deen zal meteen in de basiself beginnen. Wie er als linksback zal opereren in Limburg is de vraag. Malacia is geblesseerd en Haps is ziek, al heeft de verdediger geen corona. George Johnstons is de enige linksbenige verdediger die nog over is. Marcos Senesi speelt immers in het centrum, waar Uros Spajic ontbreekt. De verdediger speelde interlands met de Servische nationale ploeg en daar liepen vijf spelers rond die waren besmet met het coronavirus.



,,Uros heeft niets, maar we kunnen de eerste dagen geen risico nemen, hij mag niet bij de groep zijn’', zegt Advocaat.