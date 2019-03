Feyenoord moet publiek Vak-S missen na sanctie KNVB

Feyenoord speelt op 4 april tegen sc Heerenveen in een deels lege Kuip. Alle seizoenskaarthouders van Vak S mogen tijdens dat duel niet het stadion in, zo heeft de tuchtcommissie van de KNVB geoordeeld naar aanleiding van het vuurwerk dat werd afgestoken tijdens Feyenoord - PSV op 2 december.

Ook krijgt Feyenoord een boete van 15.000 euro. Feyenoord betoogde voor de tuchtcommissie dat de sanctie te zwaar was, om alle supporters uit één vak te straffen. De tuchtcommissie nam echter mee dat Feyenoord al veel vaker is bestraft met andere maatregelen zoals geldboetes en voorwaardelijke sancties.

Lees ook Feyenoord niet akkoord met vuurwerkstraf Lees meer

Stadiondirecteur Jan van Merwijk stelt moedeloos te worden van de kleine groep die vuurwerk, fakkels en rookpotten blijft afsteken. ,,Als club en stadion doen we er alles aan om vuurwerk te weren. Er wordt gefouilleerd, we zetten honden in en denken nu toch weer na over het plaatsen en structureel richten van nog meer camera’s op bepaalde vakken en overige extra maatregelen om de pakkans van daders te vergroten. Maar we willen ook gastvrij blijven voor die 99 procent die hier wel gewoon naartoe komt voor een mooie en leuke voetbalmiddag of -avond.” Feyenoord roept hierbij ook de hulp in van de gemeente Rotterdam.

Van Merwijk zegt ook in gesprek te gaan met de Feyenoord-supportersvereniging naar aanleiding van het spandoek dat voor het duel met Ajax werd getoond. Hierin stonden verwijzingen naar de door een hartaanval getroffen Ajacied Nouri en de clash tussen Feyenoord en Ajax hooligans bij Beverwijk. ,,Er moeten harde afspraken worden gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Ook worden de doeken gebruikt om daaronder vuurwerk af te steken. Dit moet niet meer gebeuren anders hebben we geen andere keus om dit soort acties ook in de toekomst te verbieden.”