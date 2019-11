Feyenoord moet winnen van Rangers

PSV en Sporting allebei in finale­stand: ‘Met de snelheid van Bergwijn en Malen liggen er automa­tisch kansen’

9:34 Het is vanavond misschien al alles of niks voor PSV in de Europa League, in het duel met Sporting Portugal. Trainer Mitchell van der Gaag ziet zeker kansen voor PSV, maar wijst ook op de kracht van sterspeler Bruno Fernandes.