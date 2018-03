Feyenoord naar CAS om 'bestolen' Lazio te laten betalen voor De Vrij

Door Mikos Gouka



Volgens Italiaanse media zou het gaan om twee miljoen euro, een bedrag dat Feyenoord weigert te bevestigen of te ontkennen. ,,Over bedragen en details praten wij nooit’’ zegt een woordvoerder van Feyenoord. ,,Maar omdat wij de laatste termijn van de transfersom van Lazio Roma niet op onze rekening hebben ontvangen hebben we de zaak geruime tijd geleden aanhangig gemaakt bij het CAS.’’



Het internationale sporttribunaal moet Feyenoord aan veel geld helpen. ,,We zijn in afwachting van de uitspraak’’, laat Feyenoord weten.