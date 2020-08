Feyenoord oefent in Kufstein tegen Arminia Bielefeld en HSV

Feyenoord en FC Twente vervelen publiek in snikhete Kuip

16:24 De tweede oefenwedstrijd van Feyenoord in de voorbereiding op het nieuwe seizoen was er eentje om snel te vergeten. In de Kuip gebeurde er weinig bij het treffen tussen Feyenoord en FC Twente met een logische 0-0.