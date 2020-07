Feyenoord oefent twee keer verkort tegen Duitse clubs

Beide duels worden op zaterdag 22 augustus gespeeld en duren slechts een uur. De wedstrijd tegen Dortmund begint om 16.45 uur en het duel met Duisburg om 18.00 uur.



,,Het is nog niet duidelijk of er publiek bij de vriendschappelijke wedstrijden aanwezig mag zijn. MSV Duisburg is druk in gesprek met de lokale autoriteiten om tot een hygiëneprotocol te komen, maar het is nog niet te zeggen of dit op tijd af is", meldt de Rotterdamse club.



Verder oefent Feyenoord nog tegen Sparta (9 augustus) en FC Twente (16 augustus). Die wedstrijden worden in De Kuip gespeeld.