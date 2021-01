Feyenoord ontvangt PEC Zwolle

Tweede periode Bronzen Schild voor Verheydt als beste speler KKD, Mühren topscorer

15:01 Thomas Verheydt van Almere City FC is gekozen tot beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De 28-jarige spits kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van alle trainers en aanvoerders van de clubs uit de eerste divisie en de supporters.