Feyenoord op bezoek bij RKC in Waalwijk

AZ haalt Amerikaans internatio­nal naar Alkmaar: beoogd trans­fertar­get lijkt voor Feyenoord te kiezen

AZ is hard op weg om de Amerikaanse international Djordje Mihailovic aan de selectie toe te voegen. De aanvallende middenvelder van Major League Soccer-club Montreal wordt nu al of na de winterstop binnengehaald. AZ schakelde over op Mihailovic toen transfertarget Ezequiel Bullaude na lange onderhandelingen met zijn club onhaalbaar bleek. De Argentijn gaat waarschijnlijk naar Feyenoord.

13:05