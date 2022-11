Feyenoord overtuigt niet tegen Cambuur, maar komt dankzij vroege goal Hartman wel naast PSV

Feyenoord is in punten gelijk komen met koploper PSV, dat na dertien speelrondes nog wel een aanzienlijk beter doelsaldo heeft. De ploeg van Arne Slot won door een vroege goal van linksback Quilindschy Hartman met 1-0 van Cambuur, dat voor de vijfde wedstrijd op rij niet tot scoren kwam.

Door Mikos Gouka



Het was geen prestatie om nog eens uitgebreid te vieren in het Rotterdamse horeca etablissement De Skihut, wat Gernot Trauner een week geleden zingend en lachend wél deed toen Lazio was bedwongen. De overwinning tegen Cambuur kwam er, zoals verwacht mocht worden tegen de nummer zeventien van de eredivisie, maar Feyenoord imponeerde niet zoals het tegen de Italianen van trainer Maurizio Sarri had gedaan.



Of het Legioen zich wel had opgemaakt voor een soort afterparty, een week na de feestwedstrijd tegen Lazio in de Europa League, is maar zeer de vraag. In de Kuip telde rond de wedstrijd tegen Cambuur eigenlijk maar één ding en dat was rivaal Ajax passeren op de ranglijst. Daar waren drie punten voor nodig en die kwamen er. Het verschil werd in de openingsfase gemaakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Feyenoord opende furieus en binnen vijf minuten kogelde linksback Quilindschy Hartman de openingstreffer achter keeper Joao Virginia, nadat eerst centrumverdediger David Hancko al alleen voor de keeper van Cambuur was verschenen. De aanhang van de Rotterdammers, toch al in alle staten door de sportieve crisis bij aartsrivaal Ajax, ging er eens goed voor zitten. Maar Feyenoord liet in deel één na om de Friese laagvlieger in de volle Kuip razendsnel op de knieën te dwingen. Hancko kopte van dichtbij tegen de paal en linkerspits Igor Paixao kreeg de bal bij een eveneens forse kopkans ook niet langs Virginia.

Reddingen van Justin Bijlow

Toch zal Arne Slot niet ontevreden zijn geweest dat Feyenoord halverwege de kleedkamer opzocht met een voorsprong. Want de kansen die de bezoekers kregen via Jamie Jacobs en Leon Bergsma waren achttienkaraats. Jacobs moet geen idee hebben gehad van de zee aan ruimte die hij had gekregen en zag Justin Bijlow redding brengen. Bergsma raakte via de keeper van de Rotterdammers de paal. De reddingen van de doelman zullen Bijlow nog hoop gegeven op groen licht vrijdagochtend vanuit Zeist. Al zullen Louis van Gaal en zijn keeperstrainer Frans Hoek vast geen ticket richting Doha uitdelen op basis van de laatste wedstrijd voor de bekendmaking van de selectie.

Na de pauze haalde Slot al snel Javairo Dilrosun en Danilo, die wederom niet scoorde in eigen stadion, naar de kant. Patrik Walemark en publiekslieveling Santiago Gimenez kregen een halfuur om Feyenoord aan meer doelpunten te helpen. Dat is nodig om PSV over een beter doelsaldo beschikt. De Zweed en de Mexicaan zorgden echter niet voor de beslissing. Walemark kreeg een enorme kans op aangeven van Sebastian Szymanksi, maar de buitenspeler zag zijn poging nog van de doellijn worden gewerkt. De Pool was even later ook de aangever van een enorme kans voor Gimenez, maar de Mexicaan vuurde oog in oog met Virginia ongecontroleerd over. Even later wist Gimenez evenmin de trekker over te halen op aangeven van Jahanbakhsh.

Volledig scherm © ANP

Het hadden dure missers kunnen zijn als Michael Breij kort voor tijd had toegeslagen namens de Friezen. De invaller dook opeens gevaarlijk op in het doelgebied van Bijlow, maar zijn kopbal ging net voorlangs het doel van de Rotterdammers. Het toonde nog maar eens aan dat Slot waarschijnlijk een punt heeft als hij stelt dat het nog maar afwachten is of Feyenoord op lange termijn daadwerkelijk kan wedijveren met Ajax en PSV. Hoe dan ook, met de drie punten tegen Cambuur wipt Feyenoord inderdaad over Ajax heen naar plek twee op de ranglijst en met alleen nog een thuiswedstrijd tegen Excelsior op het menu moet die plek kunnen worden gehandhaafd tot zondagavond de lange stop voor het WK ingaat.

Het door vele verfoeide WK in Qatar waar Bijlow, de beste speler aan de kant van Feyenoord, dus nog zo vurig op hoopt.

Vijf duels op rij geen goal

Feyenoord had geluk dat het met Cambuur de minst scorende ploeg van de eredivisie, slechts acht goals in dertien duels, trof. Het team van Pascal Bosschaart (die het roer definitief overnam van Henk de Jong) won op zaterdag 1 oktober nog met 3-0 van PSV, maar kwam in de vijf wedstrijden daarna niet meer tot scoren.

Voor beide teams staat zondag nog een derby op het programma voor het WK in Qatar van start gaat. Cambuur speelt om 14.30 uur de Friese derby bij SC Heerenveen, vervolgens speelt Feyenoord om 16.45 uur nog de Rotterdamse derby tegen Excelsior in de Kuip. Mogelijk kan Feyenoord dan alsnog als ‘Herbstmeister’ het WK in, want koploper PSV speelt zaterdagavond in Eindhoven tegen AZ.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.