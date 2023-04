Feyenoord-publiek vermaakt zich met opblaasvoorwerpen op de tribune

Feyenoord verslaat AS Roma door knappe uithaal Mats Wieffer en zet eerste stap naar halve finale Europa League

Mats Wieffer debuteerde pas in januari in de basis van Feyenoord. Tegen AS Roma schoot hij Feyenoord naar een 1-0 winst in de kwartfinale van de Europa League. Een mooie uitgangspositie voor de return donderdag in Italië.