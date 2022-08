Feyenoord scoort weer vijf keer en wint in oefenduel ruim van FC Dordrecht

Billy van Duijl (16) geniet van eredivisie­de­buut: ‘Ik heb weinig last van zenuwen’

Vwo-scholier Billy van Duijl is de eerste eredivisievoetballer die is geboren in 2005. Hij debuteerde zondag voor FC Volendam tegen FC Groningen (2-2). ,,In zo’n vol stadion hoor je helemaal niks. Dat was wel vreemd.”

8 augustus