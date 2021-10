Feyenoord sluit coronajaar af met miljoenenverlies door uitblijven transfers: ‘Zitten in spannende fase’

De omzet van Feyenoord in het boekjaar 2020-2021 bedroeg 61,8 miljoen euro. De kosten kwamen uit op bijna 66 miljoen. ,,Dat betekent een operationeel verlies van 4 miljoen euro. Daarnaast hebben we een verlies van 13 miljoen euro op transfers”, aldus de financieel directeur.



Volgens Smorenburg bedroeg het omzetverlies als gevolg van de coronacrisis 26 miljoen euro. Feyenoord ving daarvan 24 miljoen op door overheidssteun en kostenbesparingen en doordat supporters en zakelijke relaties afzagen van restitutie voor alle gemiste thuiswedstrijden. Vrijwel het volledige vorige seizoen in de eredivisie werd zonder publiek gespeeld. Feyenoord eindigde op de vijfde plaats, maar wist zich via de play-offs alsnog te plaatsen voor Europees voetbal.

Feyenoord moest vorig jaar al een verlies van 6,7 miljoen euro incasseren, in het seizoen 2018-2019 was dat 6 miljoen. Het eigen vermogen is door drie verliesgevende jaren op rij geslonken tot 1,6 miljoen euro. ,,Dat betekent dat de buffer voor verdere tegenvallers heel beperkt is geworden”, aldus Smorenburg. Het laatste winstgevende seizoen was 2017-2018, toen Feyenoord als landskampioen meedeed aan de Champions League. De club hield daar 11,6 miljoen euro aan over.

De financieel directeur verwacht aan het einde van dit seizoen voor het eerst weer een positieve balans, mits er geen beperkingen komen op het stadionbezoek. ,,We streven naar zwarte cijfers operationeel en we streven er ook naar om ons transferresultaat te verbeteren. Met plaatsing voor de groepsfase van de Conference League en een succesvolle verkoopcampagne zijn we goed op weg.”

Feyenoord verkocht afgelopen zomer Steven Berghuis, Wouter Burger en Ridgeciano Haps. De inkomsten vallen in het huidige boekjaar.

Feyenoord hoopt nog altijd op een externe kapitaalinjectie. De club ziet de komst van een nieuw stadion ook als een manier om de inkomsten structureel te verhogen. ,,We zitten in een spannende fase, de komende periode moet blijken of alle benodigde componenten bij elkaar komen.”

PSV maakte onlangs al bekend afgelopen seizoen te hebben afgesloten met een verlies van 23 miljoen euro. Ajax kwam uit op 8,1 miljoen negatief.