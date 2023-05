‘Feyenoord-snack’ verovert mogelijk de kantine bij Conference League-verrassing FC Basel: de Wouter Burger

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Nathan Aké sluiten later aan bij Oranje

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Nathan Aké arriveren volgende maand later in het trainingskamp van het Nederlands elftal voor de finaleronde van de Nations League. De verdedigers spelen op zaterdag 10 juni eerst nog de finale van de Champions League in Istanboel.