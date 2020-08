Feyenoord speelt zinloos oefenduel: ‘Het moet allemaal beter’

Door Mikos Gouka



De spelers van Feyenoord keken elkaar voor de wedstrijd verbaasd aan. Er was voor het oefenduel met FC Twente in de Kuip eigenlijk helemaal geen sprake van een tactische bespreking. Dick Advocaat wenste vooral zweetdruppels te zien. De Haagse trainer had al eerder aangegeven: oefenen tegen clubs die hij eerdaags ook weer tegenover zich ziet in competitieverband, vindt hij eigenlijk zinloos.



Maar Feyenoord ontkwam niet aan de oefenpartijen van verleden week tegen Sparta (3-0) en gisteren tegen FC Twente (0-0). FOX Sports kreeg de ontmoetingen immers als goedmakertje voor de maanden dat de zender wél geld overmaakte naar de Nederlandse clubs, maar daar geen wedstrijden voor terugkreeg in coronatijd.