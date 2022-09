Feyenoord spoelt Lazio-kater weg met simpele zege in stadsderby tegen Sparta

Feyenoord heeft zich in de stadsderby tegen Sparta goed hersteld van de Europese nederlaag in Rome tegen Lazio (4-2). In de Kuip werd het 3-0 met als uitblinker Javairô Dilrosun, die verrassend als aanvallende middenvelder stond opgesteld.

Door Tim Reedijk



Uitgerekend aanvoerder Orkun Kökcü verzorgde de opmaat naar die ruime zege. Hij maakte zich na de verloren Europa League-wedstrijd tegen Lazio nog kwaad om teamgenoot Santiago Giménez, die de strafschop opeiste terwijl Kökcü bovenaan het lijstje penaltynemers staat. De Turks international liet die discussie vanavond in de Kuip nog verder verstommen door al na vijf minuten toe te slaan tegen stadsgenoot Sparta. Hij legde met links aan van buiten het strafschopgebied en doelman Nick Olij was kansloos. Voor Kökcü was het zijn zestiende eredivisiedoelpunt, waarvan elf van buiten het strafschopgebied.

Bij de buren op Spangen zijn ze tevreden over de seizoenstart en de selectie en was er best wat vertrouwen in een resultaat op Zuid. Toch was de derby er vooral een op geografische gronden en niet op sportieve. Ook na het doelpunt van Kökcü hield Feyenoord de druk vol op Sparta en creëerde de ploeg van Arne Slot legio kansen om verder afstand te nemen.

Volledig scherm Spelers van Feyenoord juichen na de 1-0. © Pro Shots / Kay int Veen

Een blunder van keeper Olij, nog voor rust, zorgde daar uiteindelijk voor. Hij leverde eerst zomaar een bal in bij Feyenoord en in de aanval die daaruit ontstond, tastte hij helemaal mis op een schotje van Javairô Dilrosun. De 24-jarige buitenspeler stond als aanvallende middenvelder opgesteld en groeide op die positie uit tot uitblinker, met als bekroning de 2-0 tegen Sparta.



Voor Olij was het de tweede keer dat hij in de Kuip keepte én blunderde, nadat hij in 2020 in de halve finale van de KNVB-beker met NAC met 7-1 verloor van Feyenoord. Toen hielp hij de Rotterdammers aan een doelpunt door tegen spits Robert Bozenik aan te schieten.

Volledig scherm Nick Olij baalt na de 2-0. © Pim Ras Fotografie

Na rust ging de Feyenoord-storm wat liggen en kreeg Sparta voorzichtige mogelijkheden op een aansluitingstreffer, maar echt doortastend was de ploeg van Maurice Steijn nooit. Zijn collega Slot nam de ruimte om te wisselen en bracht onder andere Igor Paixão en Giménez in. Die twee verzorgden samen de 3-0: de Braziliaan met de assist en de Mexicaan met een echt spitsendoelpunt. Giménez scoorde daarmee voor de derde wedstrijd op rij in alle competities. Ook Ezequiel Bullaude uit Argentinië maakte nog zijn debuut voor Feyenoord.



Met de zege op Sparta vervulde Feyenoord zijn sportieve plicht en kan de focus van de Rotterdammers op een pittige week, met donderdagavond (18.45 uur) de Europese wedstrijd tegen Sturm Graz en zondag de topper in Eindhoven tegen PSV (14.30 uur). Sparta ontvangt komende zaterdag FC Groningen (16.30 uur).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.