Feyenoord start met nipte nederlaag tegen Dortmund

Door Mikos Gouka

Voor de rust kregen beide ploegen één grote kans. Jan-Arie van der Heijden leed te makkelijk balverlies in de openingsfase en dat betekende dat Mario Götze alleen voor keeper Justin Bijlow verscheen. De Duitser nam teveel tijd en verprutste de prima mogelijkheid. Feyenoord kwam, met de rust al in zicht, eveneens eenmaal oog in oog met de vijandelijke doelman. Roman Bürki redde bekwaam op de inzet van Nicolai Jørgensen, die vakkundig op pad was gestuurd door Tonny Vilhena.

Borussia Dortmund, dat eerder in de week met 3-2 had gewonnen van Fortuna Düsseldorf, had volop bekende namen op het veld staan, maar de basisspelers Hakimi, Delaney, Reus, Sancho, Diallo en supersub Alcacer ontbraken aan de Spaanse kust. Bij Feyenoord ontbrak alleen aanvoerder Robin van Persie, die waarschijnlijk morgen in Marbella in actie komt met de tweede keus van Feyenoord tegen laagvlieger Karlsruhe.

Daar zal Renato Tapia niet in actie komen, Martin van Geel probeert de Peruaan voor de tweede helft van het seizoen op huurbasis in Tilburg bij Willem II te stallen. Na rust zette Maximilian Phillip de Duitsers op 0-1 door Sven van Beek in een persoonlijk duel af te troeven. De Portugees Raphael Guerreiro zorgde voor 0-2 voor invaller Bart Nieuwkoop een kwartier voor tijd de spanning terug wist te brengen door 1-2 te maken.

Nieuwkoop was na een uur in de ploeg gekomen in een fase waarin de in oefenduels traditioneel het grote wisselen was begonnen. Van Bronckhorst lijkt voor PEC Zwolle niet veel te willen aanpassen. Jeremiah St. Juste is weer fit en zal weer rechtsback spelen. Robin van Persie zou weleens op de bank kunnen beginnen zodat hij drie dagen later tegen Fortuna Sittard fris aan de start zal staan voor de belangrijke bekerwedstrijd. En linkback Calvin Verdonk mocht beginnen in plaats van Tyrell Malacia.

