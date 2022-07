Feyenoord verlengt het contract van coach Arne Slot: ‘Ik voel veel waardering’

Eerder dit jaar werd het contract van Slot al verlengd tot medio 2024. Feyenoord lichtte toen de optie in zijn contract. Nu plakken de Rotterdammers daar dus nóg een jaartje aan vast. ,,Het onverwacht snelle succes van afgelopen seizoen sterkt me in de gedachte dat onze aanpak in Rotterdam goed kan werken", licht Slot toe op de website van Feyenoord.

Slot haalde in zijn eerste jaar de finale van de Conference League met Feyenoord. In de competitie eindigden de Rotterdammers als derde achter Ajax en PSV. De coach ervaart het als een voorrecht om bij Feyenoord te werken: ,,Bovendien voel ik dat zowel binnen de club als bij de aanhang veel waardering is voor ons werk, niet alleen vanwege de resultaten maar vooral ook wat betreft de ontwikkeling van spelers en de aantrekkelijke, aanstekelijke manier van spelen waar de supporters zichtbaar van genieten. We hebben vorig jaar mooie stappen gezet op de nieuwe weg die Feyenoord is ingeslagen.”

Voor komend seizoen ziet de coach dan ook volop uitdagingen: ,,Na het vertrek van meerdere spelers ligt er nu de grote uitdaging ook voor komend seizoen weer te komen tot en bouwen aan een sterk en talentvol team, dat het publiek vervolgens vermaakt met aantrekkelijk voetbal. Waarde creëren blijft het doel, waarbij we dit uiteraard willen koppelen aan resultaat, want uiteindelijk wil je in de topsport ook prijzen pakken. Iedereen binnen de club, van de clubleiding tot de mensen die dagelijks op en rond het veld staan, werkt daar hard aan. Juist daarom heb ik me nu voor de lange termijn aan deze club verbonden.”

Algemeen directeur Dennis te Kloese is eveneens zeer verheugd met het langer behouden van Slot: ,,In Arne zien we de juiste man om het eerste elftal de komende jaren te blijven leiden. Hij heeft op meerdere vlakken aangetoond een vakman te zijn en zowel op de korte als lange termijn grote ambities te koesteren met een werkwijze waarmee hij het maximale uit zijn elftal weet te halen. Daarvan hebben we het afgelopen seizoen al het nodige resultaat gezien. Nu is het zaak om de volgende stappen te zetten op de al ingeslagen weg. Een weg die we met veel vertrouwen samen met deze trainer bewandelen.”

Slot werkte als trainer eerder bij SC Cambuur en AZ. Vandaag speelt hij met Feyenoord een oefenduel met het Olympique Lyon van Peter Bosz.