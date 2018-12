Feyenoord vermoedelijk weer tijd zonder Jørgensen

Video Hendrix: We nodigden ze uit tot het typische Feyenoord-spel

19:24 Jorrit Hendrix is vanzelfsprekend niet tevreden met het optreden van PSV in de verloren wedstrijd tegen Feyenoord. De middenvelder baalt van met name het verschil tussen de eerste en de tweede helft. ,,We moeten onszelf verwijten dat we voor rust niet ons eigen spel hebben gespeeld.”