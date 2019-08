Feyenoord verrast en legt gewilde Berghuis langer vast

Van Bommel na remise: Best vaak op goal geschoten, FC Twente bijna niet

6:59 PSV-trainer Mark van Bommel vond dat zijn ploeg op bezoek bij FC Twente in de tweede helft had moeten toeslaan, en baalde van het feit dat de Eindhovenaren dat niet deden. Bovendien gaf hij tekst en uitleg over het passeren én niet laten invallen van Hirving Lozano.