Feyenoord voelt zich door Gözübüyük beroofd van zege: ‘Denk dat het een zuiver doelpunt is’

Ajax-trai­ner Schreuder neemt het op voor PSV: ‘KNVB moet echt streep zetten door kunstgras’

Alfred Schreuder heeft voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles zijn onvrede uitgesproken over kunstgras. De nederlaag van PSV op de neppe grasmat van SC Cambuur (3-0) was volgens Schreuder niet zo vreemd. Ajax speelde met 1-1 gelijk tegen de Deventenaren.

6:16