Feyenoord vol vertrouwen naar eerste duel met IF Elfsborg

Vooral goed nieuws vanuit de Kuip in aanloop naar de eerste ontmoeting met IF Elfsborg uit Zweden. De laatste horde op weg naar de groepsfase van de Conference League kan worden genomen met Alireza Jahanbakhsh, die is hersteld van zijn liesklachten.

door Mikos Gouka



Dat betekent dat de Rotterdammers, die niet kunnen beschikken over de Noor Fredrik Aursnes omdat hij met Molde al in Europa actief is geweest, in de gebruikelijke opstelling kan aantreden.

Maar naast de positieve geluiden uit de medische hoek, had ook technisch directeur Frank Arnesen goed nieuws. Feyenoord heeft een mondeling akkoord bereikt met keeper Justin Bijlow over contractverlenging in de Kuip. De 23-jarige doelman, die komende maand weleens zijn debuut in Oranje kan maken onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal, gaat zijn verbintenis die liep tot medio 2023 met twee seizoenen verlengen en blijft nu tot de zomer van 2025 onder contract staan in de Kuip.



Bovendien is een contractverlenging van Lutsharel Geertruida niet langer uitgesloten, waar Feyenoord eerder communiceerde dat die pogingen werden gestaakt. ,,We blijven dat proberen’', zei Arne Slot. ,,Want hij past volgens ons in een rijtje met Kokcu, Malacia en Bijlow die inmiddels langer zijn vastgelegd.’'

Slot verwacht tegen IF Elfsborg een lastige wedstrijd omdat de nummer vier van Zweden vanuit een gesloten defensie opereert en loert op countermogelijkheden. Een systeem van tegenstanders dat Feyenoord tot voor kort verafschuwde, maar dat ziet Slot inmiddels anders. ,,We zijn verder dan een paar weken terug toen we tegen Drita daar problemen mee hebben. Neem Luzern, dat stond hier ook op eigen helft en toen gaven we nauwelijks kansen weg. We geven sowieso niet veel kansen weg. De laatste weken alleen tegen Atletico Madrid, maar dan eigenlijk alleen uit dode spelmomenten.’’



Slot ging desgevraagd ook nog in op de positie van Robert Bozenik. De Slowaak die ruim vier miljoen heeft gekost hoopte na de periode onder Dick Advocaat, toen hij nauwelijks aan spelen toekwam, een doorstart te kunnen maken onder Slot. Tot op heden komt daar weinig van terecht. Bozenik zit op de bank en Bryan Linssen is de centrumspits. En dan gaf Slot ook nog aan dat hij nog een extra spits én een extra buitenspeler wil toevoegen aan zijn selectie. Bozenik kreeg de kans tegen Drita, maar greep hem niet. ,,Of hij ontevreden is? Dat heeft hij tegen mij niet gezegd, maar ik zou het gek vinden als een speler die niet speelt niet ontevreden zou zijn.’’

Volledig scherm Spelers van Feyenoord, met rechts Robert Bozenik. © Pro Shots / Marcel van Dorst

