Feyenoord voor de derde keer op rij buitenshuis, Go Ahead wil NAC achterna

Go Ahead Eagles – FC Utrecht (donderdag 18.30)

• Go Ahead Eagles en FC Utrecht ontmoeten elkaar voor de derde keer in de KNVB-beker. FC Utrecht won beide vorige ontmoetingen.

• Go Ahead staat voor het eerst sinds 2009/2010 in de kwartfinales, toen de club ook in de eerste divisie speelde. De club won toen met 1-2 op bezoek bij eredivisionist NAC Breda in de kwartfinale maar verloor in de halve finale van Ajax (0-6 in eigen huis).

• FC Utrecht won vijftien van zijn laatste zestien bekerduels met tegenstanders die op dat moment in de eerste divisie of lager actief waren. De enige uitzondering in deze reeks was de kwartfinalewedstrijd tegen Cambuur op 25 januari 2017 (verloren na strafschoppen).

• De laatste keer dat FC Utrecht de halve finale van de KNVB-beker bereikte was in 2015/2016, toen Utrecht in de kwartfinale bij PSV won (1-3). Utrecht haalde uiteindelijk de finale, die werd verloren tegen Feyenoord.