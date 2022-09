Feyenoord voorlopig zonder Lutsharel Geertruida wegens ziekte van Pfeiffer

,,Hij is er om die reden de komende weken niet bij. Hoe lang het herstel gaat duren, kan ik niet zeggen. Dat is niet altijd te voorspellen. Maar normaal gesproken is hij er in ieder geval tot de interlandbreak niet bij”, aldus Slot.

De Rotterdammers spelen morgen in de Europa League tegen Lazio in Rome. Op zondag 18 september is PSV de tegenstander in de eredivisie. De 22-jarige Geertruida, die dit seizoen ook al op het middenveld speelde, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord.

Trainer Arne Slot stapte met een selectie van 23 spelers in het vliegtuig. De Argentijnse aanwinst Ezequiel Bullaude ontbreekt ook. De 21-jarige middenvelder is nog niet speelgerechtigd. Het duel tussen Lazio en Feyenoord begint morgen om 21.00 uur. Feyenoord bereikte vorig seizoen de finale van de Conference League, waarin Lazio’s stadgenoot AS Roma net te sterk was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.