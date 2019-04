Feyenoord vreest Van Persie ook tegen VVV te moeten missen

Dat zijn formatie afrekende met Heerenveen, dat in de Kuip zwak speelde waar het dit seizoen op vreemde bodem vaak genadeloos toesloeg, deed de trainer uiteraard goed. ,,We voelden aan alles dat we van Heerenveen moesten winnen’’, aldus Van Bronckhorst. ,,Dat hebben we gewoon goed gedaan. De winst tegen Heerenveen was wel een opluchting. Ik kijk niet naar Heerenveen, maar naar mijn eigen team. En de manier waarop wij donderdag wonnen was zoals ik het graag zie. En je ziet dan ook dat het vertrouwen na 2-0 in mijn ploeg terugkeert. We hebben ook al die VAR-momenten achter ons gelaten. Dat moet je accepteren. Er is maar één iemand die bepaalt en dat is de scheidsrechter.’’