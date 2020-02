Feyenoord wacht traditioneel lastige uitwedstrijd, Fortuna koning van de vrije trappen

VVV - Heracles (vrijdag 20.00)

• Heracles verloor maar één van de laatste zeven eredivisieduels met VVV, vijf overwinningen en één gelijkspel, en wist de laatste drie ontmoetingen met de Limburgers te winnen.

• Heracles scoort in de eredivisie gemiddeld per duel vaker tegen VVV (2,1 goals) dan tegen elk ander huidig eredivisieteam; de Almeloërs wonnen de ontmoeting eerder dit seizoen met 6-1.

• VVV is met zes punten uit vier duels nog ongeslagen in 2020 en kwam daarmee voor het eerst sinds 1986/87 uit de winterstop zonder nederlaag in de eerste vier wedstrijden op het hoogste niveau.

• VVV heeft dit seizoen met 39,5 procent het laagste percentage balbezit van alle teams; de laatste club met zo’n laag percentage over een heel seizoen was Excelsior in 2014/15 (39,3%).

Volledig scherm Verwachte opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling VVV. © AD

FC Twente - AZ (zaterdag 18.30)

• AZ won zeven en verloor geen van de laatste negen duels met FC Twente; de Alkmaarders kwamen in al deze negen wedstrijden minstens twee keer tot scoren.

• Eredivisiewedstrijden tussen FC Twente en AZ leverden deze eeuw meer rode kaarten op dan elke andere ontmoeting (zeventien); in de laatste acht duels werden zes spelers met rood weggestuurd.

• FC Twente kreeg in de twee thuisduels in 2020 nog geen doelpunt tegen en kan voor het eerst sinds november 2012 de nul houden in drie opeenvolgende thuisduels op het hoogste niveau.

• AZ pakte dit seizoen meer punten buitenshuis dan elk ander team (22); de ploeg van Arne Slot staat op evenveel uitpunten als in heel 2018/19.

Volledig scherm Verwachte opstelling AZ © AD. Volledig scherm Verwachte opstelling FC Twente. © AD

ADO Den Haag - PSV (zaterdag 19.45)

• Van de laatste 54 competitiewedstrijden tegen PSV won ADO Den Haag er maar twee: tien keer gelijk en 42 verliespartijen.

• ADO wist de nul te houden in de laatste twee thuisduels in de eredivisie, de laatste keer dat dat de ploeg drie keer op rij lukte was in oktober 2008.

• ADO heeft dit seizoen gemiddeld gezien de oudste basiself in de eredivisie (27 jaar en 115 dagen).

• Van alle spelers onder de twintig noteerde alleen Mohamed Ihattaren meer succesvolle dribbels dit seizoen dan Crysencio Summerville (Ihattaren 52, Summerville 30).

Volledig scherm Verwachte opstelling PSV © AD. Volledig scherm Verwachte opstelling ADO © AD

Fortuna Sittard - FC Emmen (zaterdag 20.45)

• Sinds de promotie in 2018 was Fortuna Sittard het vaakst trefzeker vanuit een vrije trap van alle eredivisieclubs (twaalf) terwijl FC Emmen er sindsdien meer doelpunten uit tegen kreeg dan elke andere ploeg (ook twaalf).

• Fortuna Sittard won vier en verloor slechts twee van de laatste acht thuisduels met FC Emmen in alle competities, maar hield slechts één keer de nul in deze acht ontmoetingen.

• Kerim Frei kwam in zijn eerste twee eredivisieduels tot dertien succesvolle dribbels, zijn gemiddelde van 6,5 per 90 minuten is het hoogste van alle spelers die dit seizoen een keer aan een competitiewedstrijd begonnen.

• Alleen FC Twente (51,1) onderneemt meer passes per doelpoging dan FC Emmen (38,5).

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna. © AD

Vitesse - SC Heerenveen (zondag 12.15)

• Vitesse is ongeslagen in de laatste negen thuisduels met Heerenveen in de eredivisie, daarvan eindigde er wel zeven in een gelijkspel.

• Deze eeuw eindigden wedstrijden tussen Vitesse en Heerenveen vaker in een gelijkspel dan elke andere ontmoeting (negentien keer)

• Vitesse kreeg sinds het ontslag van Leonid Slutskiy drie tegengoals in zeven competitiewedstrijden, het minste van alle clubs in deze periode.

• Geen speler leed dit seizoen zo vaak balverlies als Max Clark, die 454 keer de bal kwijtraakte met 1579 balcontacten.

Volledig scherm Verwachte opstelling Heerenveen © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Vitesse © AD.

Sparta Rotterdam - FC Groningen (zaterdag 14.30)

• Sparta won de meest recente thuiswedstrijd tegen FC Groningen in de eredivisie (2-1, oktober 2017) en kan voor het eerst sinds 1995 twee thuisduels met de Groningers op rij winnend afsluiten.

• Sparta is ongeslagen in de laatste zes thuiswedstrijden in de eredivisie, de laatste langere reeks die de Spangenaren wat dat betreft noteerden stamt uit 1998 (zeven keer op rij).

• Alleen AZ kreeg dit seizoen minder uitdoelpunten tegen (zeven) dan FC Groningen (twaalf).

• Sparta kwam deze jaargang minimaal vier keer vaker met het hoofd tot scoren dan elke andere club, elf keer namelijk.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Sparta. © AD

Ajax - RKC Waalwijk (zondag 14.30)

• Ajax is deze eeuw ongeslagen in competitiewedstrijden tegen RKC (negentien overwinningen, vier keer gelijk); de laatste Waalwijkse zege dateert van december 1999 (1-2 in Amsterdam, met Fred Grim op doel bij Ajax).

• Van de laatste 33 thuisduels met een team dat aan het begin van de speeldag hekkensluiter was, won Ajax er maar één niet: in oktober 2013 tegen RKC Waalwijk (0-0).

• Sergiño Dest, die twee van zijn vier assists dit seizoen tegen RKC gaf, heeft van alle Ajax-spelers met meer dan tien wedstrijden de hoogste passnauwkeurigheid in de eredivisie (89,2%).

• RKC-spitsen Mario Bilate en Dylan Vente kwamen dit seizoen gezamenlijk tot 2092 speelminuten en vijftig schoten, maar wisten allebei nog geen competitietreffer te noteren.

Volledig scherm Verwachte opstelling RKC. © AD. Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax © AD.

PEC Zwolle - Feyenoord (zondag 16.45)

• Sinds de promotie in 2012 pakte PEC Zwolle in eigen huis alleen tegen ADO meer punten (21) dan tegen Feyenoord (16).

• PEC wist de nul te houden in de laatste drie competitiewedstrijden en kan voor de derde keer in de clubhistorie in vier opeenvolgende duels een clean sheet behalen.

• Feyenoord won de laatste vijf duels in de competitie, de laatste keer dat dat de Rotterdammers zes zeges op rij boekten in de eredivisie was in mei 2018 (toen 8 op rij).

• Van alle doelmannen die dit seizoen vaker dan twee keer in actie kwamen in de eredivisie noteerde alleen Marco Bizot (83,9%) een hoger reddingspercentage dan Justin Bijlow (80%).

Volledig scherm Verwachte opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling PEC Zwolle. © AD

Willem II - FC Utrecht (zondag 16.45)

• Utrecht scoorde in de laatste veertien eredivisie-ontmoetingen met Willem II negen keer in de 85ste minuut of later; de laatste drie Utrechtse treffers tegen Willem II vielen na de 86ste minuut.

• Geen ploeg is momenteel ongeslagen in meer opeenvolgende thuiswedstrijden in de eredivisie dan Willem II (8, net als Emmen).

• Willem II scoorde in de laatste vijf competitieduels één keer voor rust; in de eerste zeventien eredivisiewedstrijden van dit seizoen maakte de ploeg juist twintig van de 27 treffers in de eerste helft.

• Simon Gustafson was direct betrokken bij vier van de acht eredivisiedoelpunten van FC Utrecht dit kalenderjaar (twee goals & twee assists) en is daarmee de meest waardevolle speler van 2020.