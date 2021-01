Feyenoord weet na deze maand dat Pratto geen Haller is

Toen Super Januari in Zeist achter de tekentafel werd vastgesteld, dacht eigenlijk helemaal niemand aan Vitesse. Zelfs de Duitsers Johannes Spors en Thomas Letsch niet terwijl die toch overal aan leken te hebben gedacht. Maar als het straks 31 januari is, heeft de ploeg uit Arnhem tegen Heracles, FC Utrecht, Emmen, FC Groningen, VVV en RKC gewoon vijf overwinningen en een gelijkspel behaald.

Vitesse doet na deze maand opeens echt volop mee. Want de echte topclubs maken elkaar af deze maand. PSV wint van Ajax, Feyenoord wint van PSV, AZ wint weer van Feyenoord. Of andersom natuurlijk. De laatste club richt zich overigens als vanouds meer en meer op het bekertoernooi. Advocaat wil afzwaaien met een tastbare prijs.

PSV opvallend fitter

Het kruipt allemaal akelig dicht bij elkaar de komende weken. Feyenoord weet na deze maand dat Lucas Pratto geen investering is die zoveel invloed heeft op het spel van de ploeg als Sebastián Haller. En dat is logisch gezien het prijskaartje van de twee spitsen. PSV blijkt door al dat wisselen in 2020 toch opeens opvallend fitter dan de rest, al stoppen ze in Eindhoven wel met al dat overdreven gejuich om de doodnormale steekballen van Mario Götze. Wie het WK 2014 heeft beslist, dient niet langer te worden bejubeld omdat hij een ploeggenoot heeft aangespeeld maar pas weer bij een hattrick.

Maar dat Vitesse er straks opeens tussen staat, is eigenlijk de verrassing in de eerste maand van 2021. Tannane en Bazoer, het kwartje is eindelijk gevallen bij de voormalig toptalenten.

Bij de toptalenten van AZ is dat al eerder gebeurd, maar in Alkmaar valt het kwartje voor de gehele club gewoon telkens de verkeerde kant op. Dit is gewoon niet het seizoen van AZ.

