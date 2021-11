Feyenoord wil Europees succes vervolg geven bij FC Twente

Ten Hag prijst Haller: ‘Dat hij dit als invaller doet, maakt hem een voorbeeld voor de rest’

Erik ten Hag van Ajax was na de overwinning in de Champions League op Besiktas (1-2) vooral blij met de invalbeurt van Sébastien Haller. De topschutter begon op de bank, stond meteen na rust in het veld en scoorde twee keer.

24 november