Feyenoord ziet in Jaap Stam opvolger Van Bronckhorst

Van Bronck­horst nog in onzeker­heid over blessure Vermeer

3 maart Giovanni van Bronckhorst hoopt dat doelman Kenneth Vermeer snel weer terug is bij Feyenoord. Hij wist na de zege op FC Emmen (4-0) echter niet hoe ernstig de blessure is die zijn keeper in de eerste helft opliep. ,,Ik hoop dat het meevalt. Over de ernst kunnen we nog weinig zeggen’', aldus Van Bronckhorst.