Feyenoord zoekt naar aansluiting met AZ bij inhaalduel in Groningen

Kuipers en Makkelie fluiten komend weekeinde toppers in de eredivisie

22 februari Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zondag in Eindhoven de leiding over de topper tussen PSV en Ajax. De KNVB stelde Björn Kuipers aan voor AZ - Feyenoord. In de 24ste speelronde van de eredivisie nemen de clubs uit de top 4 het tegen elkaar op.