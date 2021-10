Feyenoord zonder Sinisterra, maar waarschijnlijk mét nieuweling Nelson tegen RKC

Snoept Oranje een record van België af? Dit zijn de ongekend beroerde statistie­ken van Gibraltar

11 oktober ,,Denk maar niet dat het makkelijk is", sprak bondscoach Louis van Gaal op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Gibraltar. Aardige woorden van de Nederlandse bondscoach, maar er is echt geen enkele reden om aan te nemen dat het vanavond in De Kuip moeilijk wordt tegen Gibraltar. Een duik in de ongekend beroerde statistieken van Gibraltar.