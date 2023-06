Feyenoorder Wieffer blijft overeind tegen Kroatische toppers: ‘Maar het kan natuurlijk altijd beter’

Oranje verloor voor het eerst in bijna 23 jaar in de Kuip. „Dat geeft aan hoe sterk we vaak hier thuis zijn”, zei Wieffer. „Al was het nu niet helemaal een thuiswedstrijd. Die fans van Kroatië maakten wel heel veel lawaai. Ik denk dat ik zelf best een aardige wedstrijd heb gespeeld. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Zulke tegenstanders zijn heel leerzaam voor mij”, zei de middenvelder van Feyenoord die vorig jaar nog bij Excelsior voetbalde.

„Ik vind dat we er zondag alles aan moeten doen om als derde te eindigen. Zo kunnen we de Nations League toch nog een beetje goed afsluiten.” Nederland speelt dan op de derde en vierde plek tegen Italië of Spanje.

Van Dijk trots op Oranje

Ook Virgil van Dijk baalt flink van de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Kroatië. Toch kon de aanvoerder trots zijn op het optreden van zijn ploeg.

,,We hebben gevochten als leeuwen’’, vertelt de verdediger van Liverpool voor de camera van de NOS. ,,Het was vandaag helaas net niet goed genoeg. Dat is heel teleurstellend. We wisten dat het lastig zou worden, maar we hebben het eigenlijk best goed gedaan. Dat we twee penalty's tegen krijgen, moet beter. Het is lastig om nu naar woorden te zoeken’’, gaf de aanvoerder toe.

Van Dijk hoopte met Oranje zondag in de finale te staan. ,,Dat wilden we heel graag. Ik ben trots op de ploeg, we hebben gestreden en lieten bij vlagen heel goed voetbal zien. Daar hadden zij het wel lastig mee. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat is teleurstellend.’’

Bekijk hier de 2-3 van Kroatië:

Voor Oranje rest nu een strijd om de derde plek. In de troostfinale wacht zondagmiddag in Enschede een ontmoeting met de verliezer van het duel tussen Italië en Spanje. ,,We moeten de teleurstelling snel verwerken en zorgen dat we de derde plaats met elkaar pakken.’’

Aké: ‘Grote teleurstelling’

,,Ik denk dat we wel goed begonnen, maar we krijgen te makkelijk de goals tegen en dan verlies je hem", zegt Aké. ,,In de tweede helft domineerde hun middenveld. Ze vonden de ruimtes en wij werden meer teruggedrongen. Onze buitenspelers stonden af en toe als backs, het was lastig om eruit te komen. Ik denk dat dat een verschil was.”

,,Dit is een grote teleurstelling. Je speelt het hele jaar om in de finale te komen, als dat dan niet lukt is dat een domper", aldus de verdediger die vorige week nog de Champions League won. ,,Het waren drukke dagen, maar in goed overleg ben ik hier maandagnacht gekomen en was ik fit genoeg om te beginnen. In de extra tijd was het wel even zwaar, maar het wordt alleen maar zwaarder als je achter komt.”

Zelfs de teleurgestelde spelers van Oranje genieten van Modric Ronald Koeman liep even naar Luka Modric toe nadat de aanvoerder van Kroatië vlak voor het einde van de verlenging een publiekswissel had gekregen. „Wat heb je een geweldige wedstrijd gespeeld”, zei de bondscoach van Oranje in De Kuip. „Gefeliciteerd. Je bent 37 jaar maar nog zo goed en zo vast aan de bal. Chapeau.” Modric stond tijdens de halve finale vaak in de buurt van Frenkie de Jong, net als ruim vier jaar geleden toen Ajax een magische avond in Madrid beleefde. Dit keer won de ervaren Kroaat op punten. „Ik heb best vaak tegen hem gespeeld”, zei De Jong. „Dus ik weet hoe goed hij is. Hij heeft dat net weer laten zien.” „Hun middenvelders maakten het verschil”, doelde Nathan Aké behalve op Modric ook op Marcelo Brozovic en Mateo Kovacic. „Van zulke middenvelders kan ik veel leren”, stelde Mats Wieffer. Modric is er zondag alles aan gelegen om de Nations League te winnen. Wellicht neemt hij daarna wel afscheid van de nationale ploeg na 166 interlands. „Ik focus me nu alleen op de finale van zondag tegen Italië of Spanje”, antwoordde middenvelder op de vraag of hij volgend jaar tijdens het EK ook nog beschikbaar is voor Kroatië.

Programma finale Nations League

