Feyenoords nieuwe groeibriljant Walemark: ‘Ze zeggen dat ik sneller ben met de bal dan zonder’

Door Mikos Gouka



Nee, natuurlijk zegt de naam Erik Willaarts de nieuwe aanwinst Patrik Walemark helemaal niets. De spits die in 1987 van VV Woudenberg in de vierde klasse van het amateurvoetbal als een raket doorbrak bij FC Utrecht met liefst 25 competitietreffers en acht doelpunten in zes duels in de nacompetitie, speelde ver voor zijn tijd. Willaarts tekende binnen een seizoen bij het grote Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga en bezorgde FC Utrecht in recordtempo een prachtige transfersom.