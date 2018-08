Film over City? Ik zie liever Ajax

Deze week ging de peperdure documentairereeks ‘All or Nothing’ in première, over het afgelopen successeizoen van Manchester City. U kunt uw lol op: acht afleveringen van 45 minuten maar liefst, allemaal zogezegd ‘exclusief achter de schermen’ gefilmd.



Mijn advies: kijk slechts één deel. Ga daarna wat nuttigs doen.



Er zitten prachtig gefilmde beelden tussen, een vleugje ontroering ook, flitsen van weergaloos voetbal, en het is werkelijk schitterend om Pep Guardiola in Catalaans/Engels te zien speechen in de kleedkamer.



Maar verder is de documentaire (te zien op Amazon) weer één grote gelikte commercial, zoals ‘First Team - Juventus’ (op Netflix) dat ook al was. Elk rafelrandje is weggepoetst met een gouden vijltje. Nergens wordt een spanningsboogje echt spannend.



Zelfs Guardiola, de interessantste coach op aarde, blijft inhoudelijk veilig en dicht bij het oppervlak.