Fledderus verlaat Heracles, Gilissen van NAC naar Almelo

Het nieuws dat de technisch manager in beeld is was bij de club waar hij vier jaar speelde, lekte afgelopen woensdag uit. Na het aangekondigde vertrek van Ron Jans zocht Groningen een nieuwe technische man en zag in Fledderus de ideale kandidaat. „Ik verlaat Heracles Almelo met pijn in het hart”, vertelt Fledderus. „Ik ben de club dankbaar dat ik de kans heb gekregen een carrière op te bouwen na het voetbal. De keuze om te vertrekken was lastig, maar ik laat een stabiele organisatie achter.”