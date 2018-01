Fortuna hard onderuit bij FC Dordrecht

Ten Hag: Terugkeer Van Persie goed voor de eredivisie

0:56 Erik ten Hag debuteert zondag als trainer van Ajax in de meeste zinderende wedstrijd van onze eredivisie: de Klassieker tegen Feyenoord. Was hij liever niet thuis tegen pakweg Roda JC begonnen? Ten Hag droogjes: ,,Het is een gegeven dat we direct deze topwedstrijd spelen. Ik voel dat we er klaar voor zijn: ik voel grote ambities in deze groep. Dat moeten we zondag direct laten zien.’’