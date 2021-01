Fortuna Sittard-coach Ultee past voor Ajax-vergelijking: ‘Zó goed zijn we nu ook weer niet’

Door Dennis van Bergen



Bij Studio Voetbal vonden ze het blijkbaar tijd voor verandering. De Dick Advocaat-meter, vanwege de uitzonderlijke prestaties van Feyenoord ruim een jaar lang relikwie in de uitzending, is bij het grofvuil gezet. Vanaf nu worden de resultaten van clubs in de eredivisie gestaafd aan die van de ‘koploper’ op basis van de laatste vijf wedstrijden: Fortuna Sittard. Vandaar, de Sjors Ultee-meter. ,,Leuk hoor, zo’n staatje, vanwege dertien punten uit vijf duels”, zegt de coach van de Limburgse club. ,,Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk alleen om de echte ranglijst en daarop is de afstand tot de onderste plekken nog heel klein.”

Ja, Ultee had over de uitzending gehoord. Ook over de Sjors Ultee-meter, waarop hij met een lachend gezicht de huiskamers in kijkt. De argeloze liefhebber zou er bijna van gaan denken dat Fortuna Sittard een soort Ajax is geworden. En dat de eindverantwoordelijke, Ultee, zich in korte tijd ontwikkeld heeft tot een potpourri van Rinus Michels, Johan Cruijff en Louis van Gaal. Maar, de goede serie ten spijt; zo ver is het nog niet. Ultee is de eerste om dat toe te geven. ,,Hou op, zeg”, stelt hij. ,,Deze serie is puur een momentopname. Dit gaan we echt niet het hele seizoen volhouden. Zó goed zijn we namelijk ook weer niet. En twee: daarvoor is onze selectie ook niet breed genoeg.”

Quote Ík ben dus niet veranderd, de clublei­ding is in zijn opvatting veranderd. En dat heb ik Kevin Hofland ook geprobeerd uit te leggen. Helaas heeft hij niet gereageerd op mijn appjes en belletjes Sjors Ultee

Desondanks is het ronduit knap wat Ultee heeft neergezet bij Fortuna. Op het moment dat hij het overnam van de ontslagen Kevin Hofland, had de Limburgse club precies drie puntjes. Daar zijn er onder zijn leiding als hoofdcoach dertien bijgekomen. Grote vraag: hoe kan dat? ,,Ja, die vraag heb ik de laatste dagen wel vaker gekregen”, zegt Ultee, die als technisch manager al verbonden was aan Fortuna. ,,Maar het antwoord erop geven, vind ik lastig. Het laatste wat ik namelijk wil is de indruk wekken dat het onder Kevin allemaal bar en boos was. Dat is gewoon niet zo. Onder hem heeft Fortuna prima partij geboden tegen Ajax en PSV en knap gelijkgespeeld tegen AZ. Het verschil zit ‘m, denk ik, in de wisselvalligheid. We hebben met elkaar gezegd: ‘Hoe ontstaan toch al die tegengoals?’ Daar hebben we een antwoord op proberen te vinden. En dat lukt voorlopig aardig. We zijn stabieler geworden.”

Beluister hieronder de laatste AD Voetbalpodcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hofland boos

Volledig scherm Kevin Hofland en Sjors Ultee stonden vorig seizoen samen aan het roer bij Fortuna Sittard. © BSR_AGENCY Over Hofland gesproken: die haalde onlangs in dagblad De Limburger uit naar Ultee. De oud-verdediger van onder meer Feyenoord en PSV verweet zijn vroegere rechterhand en stroman ‘gebrek aan eerlijkheid’. Ten onrechte, stelt Ultee. ,,Ik had werkelijk nooit gedacht dat ik op dit moment hoofdtrainer van Fortuna zou zijn. Direct na het ontslag van Kevin gaf de clubleiding aan naar ‘een grote naam’ op zoek te gaan. Ik was dus geen optie, zo kreeg ik te horen. En zo heb ik dat ook tegen Kevin gezegd. Pas tijdens mijn interim-periode is de leiding enthousiast geraakt. Ík ben dus niet veranderd, de clubleiding is in zijn opvatting veranderd. En dat heb ik Kevin ook geprobeerd uit te leggen. Helaas heeft hij niet gereageerd op mijn appjes en belletjes.”

Vandaar dat Ultee zich nu maar volledig richt op het bereiken van handhaving met Fortuna. Allemaal leuk en aardig immers, zo’n Sjors Ultee-meter waarmee hij en de Limburgse club nu ook landelijke erkenning krijgen; op Champions League-voetbal in de Westelijke Mijnstreek hoeft niemand te rekenen volgens hem. ,,Kijk naar ADO Den Haag, dat zich versterkt heeft met onder anderen Daryl Janmaat en Marko Vejinović. Kijk naar VVV, waar ook zomaar meerdere nieuwelingen in de basis staan”, signaleert de coach, die vanavond met zijn ploeg Sparta ontvangt in Sittard. ,,Het gat met de onderkant is klein. Pas als we na dertig wedstrijden nog steeds in de middenmoot staan, gaan we voorzichtig naar boven kijken.”