Fortuna Sittard maakt het seizoen af met Ultee en Alflen

Interim-trai­ner Ultee wil graag door bij Fortuna Sittard

22 november Sjors Ultee is nu de tijdelijke hoofdtrainer van Fortuna Sittard, maar als het aan de 33-jarige Utrechter ligt, blijft dat ook zo. ,,Ik doe nu wat ik leuk vind en waar ik denk ik ook goed in ben”, zei Ultee bij FOX Sports voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. ,,Nu het eenmaal zo ver gekomen is, wil ik ook wel blijven.”