Fortuna-speler Tirpan zorgt voor zijn vrouw (27) met MS: ‘Wij zitten als 80-jarigen nog steeds samen op de crossmotor’

Door Dennis van Bergen



Het gesprek in het Fortuna Sittard-stadion is al bijna op zijn einde als Mickaël Tirpan (27) wijst op een getatoeëerde slogan in zijn nek. ‘No risk, no story’ staat er met zwarte inktletters. ,,En zo is het, nietwaar?”, zegt de verdediger van de Limburgse club met zijn nooit aflatende lach. ,,Het leven moet wel een beetje spannend blijven, hè.”