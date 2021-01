Fortuna-uitblinker Flemming ‘hot’ tegen ex-clubs: Ajax moet oppassen

Voor Zian Flemming gloort een bijzondere primeur. De 22-jarige middenvelder van Fortuna Sittard scoorde in zijn laatste twee wedstrijden tegen zijn ex-clubs NEC en PEC Zwolle en kan zondagmiddag tegen Ajax (12.15 uur) een trilogie aan trefzekere ontmoetingen met voormalige werkgevers completeren. Dat gebeurde in Nederland wel vaker, maar nog nooit in amper een week tijd.

Door Johan Inan



Flemming doorliep de jeugdopleiding van Ajax en werd in 2018 samen met oud-Feyenoorder Gustavo Hamer gepresenteerd in Zwolle. Waar Hamer al snel basisspeler werd, pendelde Flemming tussen bank en basis. Bij PEC wisten ze dat de aankoop over de nodige scoringsdrift beschikte. De aanvaller kroonde zich in de zomerse oefencampagnes immers ook tot clubtopscorer, maar in het reguliere voetbalseizoen bleef van die productiviteit weinig over.

Kwam zijn neusje voor de goal het best tot uiting als spits of schaduwspits? Het was de vraag waar vrijwel al zijn trainers (John van ’t Schip, Jaap Stam en John Stegeman) mee worstelden. Kreeg Flemming eenmaal de kans, dan liet hij te weinig zien om uit te kunnen groeien tot onbetwiste basisspeler.

Volledig scherm Flemming eerder dit seizoen in duel met Ryan Gravenberch. © BSR Agency PEC verhuurde Flemming aan NEC, in de hoop dat hij na een jaartje als spits eerste divisie alsnog zijn belofte inloste in Zwolle. Na 13 treffers voor de Nijmeegse club, waagden PEC en Flemming vol goede moed een nieuwe poging. Maar Flemming was voor de verandering eens niet op stoom in de voorbereiding. PEC haalde alsnog een nieuwe spits, waarna Flemming zijn conclusies trok en inzette op een vertrek. Fortuna hapte onmiddellijk toe. Flemming tekende voor vier jaar in Limburg.

Als middenvelder komt hij plots uitstekend uit de verf. Zes maal trof Flemming al doel. Vooral zijn laatste in de eredivisie was een fraaie en een zoete. De schaduwspits krulde de bal met links achter voormalig teamgenoot Michael Zetterer. Die openingstreffer kwam de club waar hij het vertrouwen van miste niet meer te boven.

Vijf dagen later was Flemming op bekend grond opnieuw trefzeker. Tegen NEC kon hij met twee goals, één in de reguliere speeltijd en één in de verlenging, een uitschakeling in het bekertoernooi alleen niet voorkomen voor Fortuna. Persoonlijk beleefde hij een topweek met drie goals tegen twee voormalige werkgevers.

Unicum

En daar kan zondag een derde bij komen, want dan krijgt Flemming de club op bezoek die hem tussen zijn tiende en twintigste klaarstoomde voor een carrière als prof. Verder dan Jong Ajax kwam het voormalige talent alleen niet. Dat maakt het voor de cijferfetisjisten van Opta lastig om hem in rijtjes te scharen, ook doordat Flemming scoorde tegen een eerstedivisionist, en dan ook nog in het bekertoernooi.

Flemming staat natuurlijk nog wel voor de lastigste opgave nu hij de koploper ontvangt met Fortuna. Maar mocht hij ook tegen Ajax zijn goaltje meepikken, dan heeft hij naar alle waarschijnlijkheid een historische prestatie geleverd met drie trefzekere weerziens in nog geen tien dagen tijd, is ook de verwachting bij het databureau.

Volledig scherm Bryan Linssen. © ANP Sport In de eredivisie spande Marco Boogers daarin de kroon. De spits had in 1998 nog geen vijftig dagen nodig om oude bekenden bij Utrecht, Sparta en RKC pijn te doen. Dat flikte Boogers eerder in dat decennium nog twee keer. Ruud Geels kan er ook over meepraten. De voormalige topspits was als Ajacied in twee opeenvolgende seizoenen trefzeker tegen Telstar, Go Ahead Eagles en Feyenoord. Peter Ressel (Feyenoord), Peter van der Waart (PEC), Michel Boerebach (Twente) en Richard Roelofsen (FC Zwolle) lukte het ook in één seizoen. De meest recente? Bryan Linssen, in het afgebroken coronaseizoen zelfs. De kleine aanvaller trof doel tegen Heracles, VVV en Heracles.

Nooit eerder scoorde een eredivisiespeler in één seizoen tegen meer dan drie voormalige clubs. Klaas-Jan Huntelaar deed dat in het seizoen 2008/2009 bijvoorbeeld tegen De Graafschap en Heerenveen. De Ajax-spits deed dat alleen niet te zuigen. Liefst negen keer liet hij zijn de clubs die hij eerder diende vissen. Daarmee is de deze week naar Schalke teruggekeerde scherpschutter recordhouder, voor Ruud Geels (twee keer acht).

Dat aantal gaat Flemming waarschijnlijk niet meer halen, nu hij er naast Ajax, die hij bovendien voor de tweede keer dit seizoen treft, en PEC Zwolle weinig oude clubs in de eredivisie op nahoudt. Maar in negen dagen tijd drie verschillende werkgevers achtereen laten vissen, zou misschien wel minstens zo bijzonder zijn.