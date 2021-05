Fortuna weigert aanmoedigingspremie Emmen, KNVB schakelt aanklager in

FC Emmen heeft Fortuna Sittard een aanmoedigingspremie aangeboden om tegen Willem II vol op de overwinning te spelen. Dat bevestigt de Limburgse club aan deze site. FC Emmen kan op de veilige vijftiende plek terechtkomen als Fortuna van de Tilburgers wint. ,,We hebben het meteen voorgelegd en bespreekbaar gemaakt bij de KNVB en zij gaven aan dat het niet is toegestaan”, bevestigt een woordvoerder namens algemeen directeur Ivo Pfennings. FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers: ,,Er is niks gebeurd.”

Het aanbieden van een premie is tegen de regels van de KNVB. Fortuna Sittard heeft de zaak daarom aangekaart bij de voetbalbond, zo bevestigen de club en de voetbalbond. De KNVB schakelt de aanklager betaald voetbal in, die een vooronderzoek kan instellen.

Technisch manager Sjoerd Ars: ,,Fortuna heeft zelf ook nog genoeg om voor te spelen tegen Willem II. Er is nog altijd een kansje op het behalen van de play-offs om Europees voetbal. We gaan in Tilburg daarom voor de winst, zoals we dat altijd doen. Daar hebben we geen aanmoedigingspremie van een andere club voor nodig.’’



Volgens Emmen-voorzitter Lubbers is er ‘niks’ gebeurd, zo zei hij vanmiddag voor de camera van ESPN. Volgens hem is alleen contact geweest tussen de spelers van beide clubs. ,,Zij hebben het toen bij de directies neergelegd. Maar wij hebben gezegd: het mag gewoon niet, punt”, zei Lubbers. ,,Dus dit is ook helemaal geen issue.”

Quote Het is nu aan de aanklager om te kijken wat hij hiermee doet KNVB Fortuna sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Willem II. FC Emmen speelt in Venlo tegen het al gedegradeerde VVV. Emmen staat op de zestiende plek, een positie die deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekent, met 1 punt minder dan Willem II. De club uit Drenthe bood Fortuna Sittard rechtstreeks een premie, bedoeld als aanmoediging om een resultaat te halen in Tilburg.

In 2015 stelde de KNVB een verbod in op aanmoedigingspremies. Dat gebeurde nadat er tot die tijd met enige regelmaat bonussen werden beloofd aan clubs, die daardoor werden aangespoord hun sportieve plicht te doen. De KNVB nam daarom in de reglementen op dat clubs elkaar niet rechtstreeks geld of ‘een of meer op geld waardeerbare prestaties’ mogen aanbieden. Ook het aannemen daarvan is als ongeoorloofd opgenomen in de reglementen (artikel 57). ,,Het is nu aan de aanklager om te kijken wat hij hiermee doet”, aldus de KNVB.

Een woordvoerder van Fortuna kon niet zeggen via welke weg de aanmoedigingspremie van FC Emmen is gekomen. Volgens Lubbers is van een officieel aanbod aan Fortuna geen sprake. ,,Er is alleen wat geroezemoes geweest tussen spelers. Zo serieus is het niet geworden. Ons bestuurslid Frank Maatje weet precies hoe het zit qua reglementen. Hij zei dat het niet mag. Dus daarom was het antwoord aan de spelers ‘nee’.”



Trainer Zeljko Petrovic van Willem II gelooft het verhaal van Emmen niet. ,,Het is draaien, draaien, draaien”, zei Petrovic bij ESPN. ,,Die premie is 100 procent zeker aangeboden. Alleen hebben we dat niet zwart op wit.”

