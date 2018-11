Fotoserie | De sensationele comeback en de vreugde bij Oranje in beeld

Koeman in de rust: ‘Als we de 2-1 maken, wordt het ook nog 2-2'

23:18 Bondscoach Ronald Koeman was niet tevreden over de eerste helft van Oranje, maar sprak zijn spelers in de rust wel moed in. ,,Ik heb gezegd dat als we de 2-1 zouden maken, dat het ook nog 2-2 zou worden. Dat is ook nog uitgekomen, maar ik moet ook wel toegeven dat we aan geluk geen gebrek hebben.”