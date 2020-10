FOX Sports gaat de mist in met kwetsende spreekkoren bij FC Groningen - Ajax

Tijdens de eerste helft waren kwetsende spreekkoren (‘en wie niet springt...’) te horen, die supporters van de tegenstanders van Ajax geregeld roepen. Een pijnlijke misser. ,,Door een menselijke fout is tijdens FC Groningen - Ajax in de eerste helft bepaald gezang hoorbaar geweest, wat niet had gemoeten. Het fragment is dan ook per direct verwijderd. Onze oprechte excuses, we onderzoeken hoe dit heeft kunnen plaatsvinden om herhaling te voorkomen", liet FOX Sports nog tijdens de wedstrijd weten.