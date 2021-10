Fraai affiche voor Gemert in het bekertoernooi: amateurs mogen hopen op stunt bij ADO Den Haag

De wedstrijden in de tweede ronde worden afgewerkt op 14, 15 en 16 december. De eindstrijd is op 17 april 2022 in de Kuip. In totaal zijn nog 32 teams over: zeventien uit de eredivisie, zeven uit de Keuken Kampioen Divisie en acht amateurclubs. PSV ontvangt in het eigen stadion eredivisionist Fortuna Sittard.