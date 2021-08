Frank Arnesen is twee dagen voor de transferdeadline nog lang niet klaar bij Feyenoord

Samenvatting Van Ginkel kritisch: ‘Er vallen kleine spelers in en de grote jongens bleven achterin staan’

25 augustus ,,Dit is heel zuur", erkende Marco van Ginkel nadat PSV door Benfica uit de Champions League werd gehouden. De aanvoerder baalde stevig na het 0-0 gelijkspel in Eindhoven. Na de 2-1 nederlaag in Portugal betekent dat een plek in de groepsfase van de Europa League.