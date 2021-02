Frank Arnesen: ‘Natuurlijk werk ik met zaakwaarnemers, dat is toch mijn job?’

Door Mikos Gouka



Toen Frank Arnesen (64) ruim een jaar geleden net in dienst was als technisch directeur van Feyenoord, verscheen hij voor de camera’s van het eigen clubkanaal. ,,Om goede spelers te vinden, heb je goede scouts nodig’’, zei de Deen. Feyenoord had destijds drie scouts in dienst en Arnesen voegde daar snel zijn landgenoot Bjarne Hansen aan toe, om meer grip te krijgen op de markt in Scandinavië.