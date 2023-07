Frank de Boer klaar met druk en stress: ‘Ik wil niet meer lijden om te leiden’

Droom bij Helmond Sport is over: Dylan van Diepen verkast per direct naar Gemert

De profdroom van Dylan van Diepen is over. De vleugelspits verlaat Helmond Sport per direct. Na één seizoen (en geen enkele minuut in het betaald voetbal) keert hij terug bij derdedivisionist VV Gemert. Daar was hij in het voorjaar van 2022 nog de grote revelatie. En dat als A-junior.